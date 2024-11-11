Официально безработный житель Минска снял квартиру в новостройке. То, что жилье без отделки, его вполне устраивало, и не потому, что он планировал сделать свой ремонт, а потому, что собирался там культивировать коноплю.

Несмотря на меры предосторожности, 40-летний мужчина попал в поле зрения столичного наркоконтроля, и, похоже, довольно быстро. Разрастись в объемах производства агроном-любитель не успел: в съемном жилье был лишь один горшок с каннабисом. Растил он его под специальными лампами и подкармливал удобрениями. Также нашли разовую дозу марихуаны.