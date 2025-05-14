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Более 2 тыс. сим-карт европейских операторов изъяли гродненские таможенники у водителя из Молдовы
Больше 2 тыс. сим-карт европейских операторов нашли на границе гродненские таможенники у водителя из Молдовы. Все это иностранец, по предварительной версии, должен был привезти из Литвы в Россию для дальнейшего использования в мошеннических схемах.
Получатель уже установлен, информацию передали милиции, сообщили в таможенном комитете страны. По их данным, среди найденного - симки операторов таких стран, как Польша, Финляндия и Эстония. Пластик на 8 тыс. евро нашли у водителя во время досмотра в пункте пропуска "Каменный Лог".
Юрий Савицкий, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:
"Сим-карты он запаковал в пакет, завернул в полотенце, уложил на дно ящика для инструментов, надеясь, что таможенники их примут за личные вещи. B отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров".