Более 2 тыс. сим-карт европейских операторов изъяли гродненские таможенники у водителя из Молдовы

Больше 2 тыс. сим-карт европейских операторов нашли на границе гродненские таможенники у водителя из Молдовы. Все это иностранец, по предварительной версии, должен был привезти из Литвы в Россию для дальнейшего использования в мошеннических схемах.

Получатель уже установлен, информацию передали милиции, сообщили в таможенном комитете страны. По их данным, среди найденного - симки операторов таких стран, как Польша, Финляндия и Эстония. Пластик на 8 тыс. евро нашли у водителя во время досмотра в пункте пропуска "Каменный Лог".

Юрий Савицкий, заместитель начальника Гродненской региональной таможни: