3.66 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
Будущий программист собрал сбережения семьи и передал аферистам
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В милицию обратился 20-летний парень, студент минского вуза. Юноша стал жертвой мошенников. Ему позвонил незнакомец, якобы сотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что со счета студента отправляются подозрительные переводы за границу, и поэтому в отношении молодого человека будет возбуждено уголовное дело, а дома проведут обыск. Наличные будут изъяты.
Чтобы сохранить деньги, молодому человеку посоветовали их "задекларировать". Для этого необходимо было втайне от семьи собрать все накопления и временно положить их на специальный счет. Студент поверил и перечислил мошенникам 15 тыс. рублей - сбережения семьи.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий.