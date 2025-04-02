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Будущий программист собрал сбережения семьи и передал аферистам

В милицию обратился 20-летний парень, студент минского вуза. Юноша стал жертвой мошенников. Ему позвонил незнакомец, якобы сотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что со счета студента отправляются подозрительные переводы за границу, и поэтому в отношении молодого человека будет возбуждено уголовное дело, а дома проведут обыск. Наличные будут изъяты.

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Чтобы сохранить деньги, молодому человеку посоветовали их "задекларировать". Для этого необходимо было втайне от семьи собрать все накопления и временно положить их на специальный счет. Студент поверил и перечислил мошенникам 15 тыс. рублей - сбережения семьи.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий.

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