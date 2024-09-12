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Спасатели ликвидируют возгорание на полигоне ТБО

Спасатели борются с пожаром, который произошел в Минском районе на свалке. Огнем охвачено 400 кв. м.

В ликвидации участвует не только техника МЧС, но и сельскохозяйственная, с помощью которой рабочие подвозят песок.

Что стало причиной возгорания, неизвестно.

Предполагается, что это неосторожность при сжигании мусора.

О пострадавших не сообщается.

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