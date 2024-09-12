Спасатели ликвидируют возгорание на полигоне ТБО

Спасатели борются с пожаром, который произошел в Минском районе на свалке. Огнем охвачено 400 кв. м.



В ликвидации участвует не только техника МЧС, но и сельскохозяйственная, с помощью которой рабочие подвозят песок.



Что стало причиной возгорания, неизвестно.



Предполагается, что это неосторожность при сжигании мусора.



О пострадавших не сообщается.