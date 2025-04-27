Число погибших при взрыве в иранском порту возросло до 18, пострадавших - более 800

Число погибших при взрыве в иранском портовом городе Бендер-Аббас возросло до 18, пострадавших уже более 800.

Ситуация вышла из- под контроля. Власти объявили о закрытии школ, офисов и университетов, есть опасность отравления ядовитыми газами. В регионе ввели режим ЧС. Медики рекомендуют людям оставаться в помещениях, держать окна закрытыми и носить маски.

По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание нескольких резервуаров с перхлоратом натрия, за которым последовал взрыв. Он был настолько мощным, что стекла выбило в зданиях в радиусе нескольких километров.

В Иране официальной причиной взрыва и пожара назвали "халатность при хранении химикатов".