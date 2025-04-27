3.65 BYN
3.06 BYN
3.47 BYN
Число погибших при взрыве в иранском порту возросло до 18, пострадавших - более 800
- Важно
Число погибших при взрыве в иранском портовом городе Бендер-Аббас возросло до 18, пострадавших уже более 800.
Ситуация вышла из- под контроля. Власти объявили о закрытии школ, офисов и университетов, есть опасность отравления ядовитыми газами. В регионе ввели режим ЧС. Медики рекомендуют людям оставаться в помещениях, держать окна закрытыми и носить маски.
По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание нескольких резервуаров с перхлоратом натрия, за которым последовал взрыв. Он был настолько мощным, что стекла выбило в зданиях в радиусе нескольких километров.
В Иране официальной причиной взрыва и пожара назвали "халатность при хранении химикатов".
Отметим, порт Бендер-Аббас - крупнейший в Иране. В 2024 году через него прошло 85 % контейнерных перевозок страны.