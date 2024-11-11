Число погибших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Новом Орлеане увеличилось до 15

Число жертв теракта в Новом Орлеане увеличилось до 15, еще 35 человек пострадали. Соответствующую информацию распространил телеканал CBS.

Нападение произошло в среду, 1 января. Грузовик врезался в людей, которые отмечали Новый год на Бурбон-стрит. По данным властей, предполагаемый преступник действовал умышленно. После наезда, выскочив из машины, водитель открыл огонь по людям.

В официальном заявлении ФБР говорится, что произошедшее расследуется как теракт. В бюро подтвердили гибель предполагаемого преступника - он был застрелен полицией. Нападавшим оказался 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббар, бывший военнослужащий из штата Техас. В районе атаки были также обнаружены взрывные устройства.