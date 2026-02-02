3.75 BYN
Чудо-ключ, открывающий все двери, едва не стоил мужчине 200 тыс. рублей
Ключ, который открывает все двери, - именно под таким предлогом мошенники пытались выманить деньги у пенсионера из столицы. Чудо-ключ едва не стоил мужчине 200 тыс. рублей, но тот вовремя опомнился. В милицию обратился 69-летний пожилой человек, которому по телефону аферисты предложили заменить ключ от домофона. Пенсионер сообщил, что живет в частном доме, в услуге нет необходимости. Но телефонные жулики не растерялись, пообещав, что, мол, откроются все двери. Нужно лишь код из СМС-сообщения сказать.
Анастасия Ковалевская, старший инспектор ГИОС Советского РУВД Минска:
"Следом поступил звонок по видеосвязи. На экране появился якобы сотрудник правоохранительных органов. Он заявил, что пенсионер предоставил код мошенникам и теперь на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы остановить это, уже правоохранитель порекомендовал мужчине взять в банке зеркальный кредит на 200 тысяч рублей. Пенсионер заподозрил неладное и обратился за помощью в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело".
Милиция напоминает: правоохранители, сотрудники банков и иных учреждений не звонят и не пишут гражданам по служебным вопросам в мессенджерах. Если неизвестные требуют совершить какие-либо манипуляции с финансами, немедленно прекратите разговоры и сообщите об этом милицию.