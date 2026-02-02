Чудо-ключ, открывающий все двери, едва не стоил мужчине 200 тыс. рублей

Ключ, который открывает все двери, - именно под таким предлогом мошенники пытались выманить деньги у пенсионера из столицы. Чудо-ключ едва не стоил мужчине 200 тыс. рублей, но тот вовремя опомнился. В милицию обратился 69-летний пожилой человек, которому по телефону аферисты предложили заменить ключ от домофона. Пенсионер сообщил, что живет в частном доме, в услуге нет необходимости. Но телефонные жулики не растерялись, пообещав, что, мол, откроются все двери. Нужно лишь код из СМС-сообщения сказать.