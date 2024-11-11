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Давка в индийском храме унесла жизни 6 человек
Давка в храме в индийском городе Тирупати вечером 8 января стала причиной гибели шести человек, более 40 получили ранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету Hindustan Times.
По словам очевидцев, давка произошла, когда полиция открыла ворота для раздачи жетонов возле билетной кассы.
"Из-за большого наплыва людей возникла давка. Как только сотрудники полиции открыли ворота, паломники бросились покупать жетоны. Раньше такой системы получения жетонов не было. Из двадцати членов моей семьи шестеро получили ранения", - сказала одна из посетительниц храма.
Главный министр штата Андхра-Прадеш Н. Чандрабабу Найду намерен встретиться с семьями жертв давки. Он предупредил, что подобные инциденты не должны повторяться, и заявил, что власти внимательно следят за ситуацией.
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