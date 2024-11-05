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Деньги без присмотра, ключ в мусорном баке - два брата решили сорвать куш и ограбили офис в Минске
25-летний парень похвастался своему старшему брату, что неофициально работает продавцом вейпов у столичного предпринимателя.
На складе, где находится товар, обычно никого нет, там же владелец регулярно оставляет без присмотра деньги, а ключ всегда прячет в мусорном баке, о чем знают все работники.
На семейном совете братья и решили сорвать куш. Младший следил за обстановкой, а 33-летний родственник обчищал склад. Помимо вейпов, старший брат прихватил и всю выручку - 60 тыс. рублей. Пропажу вскоре обнаружил хозяин и вызвал милицию.
Константин Блажей, начальник криминальной милиции Московского РУВД Минска:
"Заявитель рассказал, что одолжил у знакомого крупную сумму на развитие бизнеса. Наличные мужчина оставил в своем офисе, а сам на выходные уехал за границу. Вернувшись, минчанин обнаружил, что деньги пропали. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали 33-летнего минчанина и его 25-летнего брата. Установлено, что младший из братьев ранее работал у потерпевшего и знал, где хранятся ключи от офиса".
Деньги фигуранты разделили между собой. Старший брат успел потратить часть краденного на дорогие украшения, телефон, а также начал ремонт в квартире.
Младший увез похищенное на дачу, где и хранил в пододеяльнике, спрятанном в шкафу. За кражу в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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