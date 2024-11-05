Деньги без присмотра, ключ в мусорном баке - два брата решили сорвать куш и ограбили офис в Минске

25-летний парень похвастался своему старшему брату, что неофициально работает продавцом вейпов у столичного предпринимателя.



На складе, где находится товар, обычно никого нет, там же владелец регулярно оставляет без присмотра деньги, а ключ всегда прячет в мусорном баке, о чем знают все работники.



На семейном совете братья и решили сорвать куш. Младший следил за обстановкой, а 33-летний родственник обчищал склад. Помимо вейпов, старший брат прихватил и всю выручку - 60 тыс. рублей. Пропажу вскоре обнаружил хозяин и вызвал милицию.

Константин Блажей, начальник криминальной милиции Московского РУВД Минска:

"Заявитель рассказал, что одолжил у знакомого крупную сумму на развитие бизнеса. Наличные мужчина оставил в своем офисе, а сам на выходные уехал за границу. Вернувшись, минчанин обнаружил, что деньги пропали. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали 33-летнего минчанина и его 25-летнего брата. Установлено, что младший из братьев ранее работал у потерпевшего и знал, где хранятся ключи от офиса".