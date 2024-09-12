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Держали в заложниках и требовали выкуп. В СК раскрыли подробности уголовного дела о вымогательстве
Избивали, угрожали расправой и пустили в ход раскаленный утюг - все в самых жутких традициях "лихих 90-х". В Следственном комитете раскрыли подробности уголовного дела о вымогательстве.
В Минском районе двое иностранцев подверглись жестоким истязаниям ради выкупа. События развернулись в середине лета, когда потерпевшие (это два брата) прибыли в белорусскую столицу в поиске заработка.
Они познакомились с мужчиной, который обещал помочь в этом вопросе. Спустя время он отправил к родственникам своего приятеля - тот и вывез жертв в дом под Минском. Все, что там происходило, рассказал один из потерпевших: "Один из них позвонил моей сестре и попросил 8 тысяч евро. Они начали бить меня по лицу. Сказали сесть и начали прижимать к моему телу сигареты. Через 4 дня нас отвели в другую комнату. Затем горячим утюгом они начали очень сильно прижимать к моему телу, потом так же делали и брату".
Все издевательства снимали на камеру и отправляли родственникам жертв. После транзакции в 30 тысяч рублей пострадавших отпустили, но без документов и вещей.
О произошедшем стало известно по дипломатическим каналам. Белорусские правоохранители смогли выйти на подозреваемых - это оказались выходцы из стран Южной Азии.
"5 фигурантам предъявлено обвинение по ч.3 ст.208 "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, под угрозой убийства, с целью получения имущественной выгоды в крупном размере, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего" Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказал Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси. - Правоохранительными органами продолжается работа по установлению иных фактов противоправной деятельности фигурантов. Окончательно правовая оценка будет дана по результатам расследования".
Поиск потерпевших по делу о вымогательстве
В СК не исключают, что пострадать от рук фигурантов могли и другие иностранцы - следователи ищут потерпевших. Если вы или ваши знакомые подверглись подобному вымогательству, сообщите по номеру: 8 017 389-50-02.
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