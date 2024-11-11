Скриншот видео МВД

В Витебской области произошло ДТП, в результате которого погибли две девушки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

14 декабря около семи вечера на 140-м км автодороги Р15 Орша - Горки 20-летний водитель Volkswagen на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на дерево.

Две девушки 14 и 17 лет погибли. Водитель и еще две пассажирки, 38 и 16 лет, с травмами доставлены в больницу.