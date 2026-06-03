Двое минчан погибли от передозировки наркотиков в разных районах Минска

Отравление наркотиками стало причиной смерти двоих минчан, возбуждены уголовные дела. В подъезде многоэтажного дома Минска женщина обнаружила 42-летнего супруга без сознания. Приехавшие медики проводили реанимацию, однако вскоре констатировали смерть мужчины. На его теле обнаружили свежий след от инъекции, а в кармане брюк - пустую упаковку из-под шприца.

Еще одна смерть произошла в другом районе Минска. Мужчина 44 лет долгое время не выходил на связь, и обеспокоенная мать приехала к нему домой, где обнаружила сына без признаков жизни. По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что смерти минчан наступили от передозировки особо опасными наркотическими средствами.