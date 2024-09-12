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Два сутенера задержаны в Гродно

В Гродно задержаны два сутенера. Как установили оперативники в сфере нравов, двое братьев, 23 и 32 лет, познакомились в интернете с минчанками и предложили им оказывать интим-услуги за деньги. Забрав одну из "ночных бабочек" в столице и встретив вторую на вокзале в областном центре, мужчины лично сопроводили своих "сотрудниц" к клиентам на базу отдыха в Гродненском районе. После фигуранты получили свой процент, согласно предварительным договоренностям.

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