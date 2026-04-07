Двое взрослых и ребенок погибли во Владимирской области после атаки ВСУ

ВСУ атаковали Владимирскую область России. В результате удара дрона по жилому дому погибли родители и их сын. Чудом удалось спастись пятилетней девочке.

Всего силы ПВО за минувшую ночь сбили 45 украинских БПЛА над регионами России, из них 19 - над Ленинградской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.