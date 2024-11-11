Гибель на пожаре, сгоревшие авто, происшествие на воде - подробности ЧП

Двойная гибель на пожаре под Барановичами. В деревне Утес загорелся жилой дом. К приезду пожарных расчетов крыша уже сгорела. Среди обрушившихся конструкций спасатели обнаружили тела 65-летнего хозяина и его 55-летней сожительницы. По предварительной версии МЧС, трагедию спровоцировало неосторожное курение.

Огонь унес жизнь пенсионерки из Витебска. Смертельное пламя разыгралось в доме на улице 9-ой Загородной. По данным портала 112.by, там жила пожилая мама хозяйки - обгоревшее тело 70-летней пенсионерки прибывшие спасатели нашли в горящей комнате на полу. Что предшествовало пожару - разбираются специалисты.

Жительницу Новополоцка из огненной ловушки вытащила соседка. Возгорание в одной из квартир многоэтажки на улице Молодежной случилось вечером 7 января. 62-летная жительница дома, услышав звук пожарной сигнализации, вышла в коридор и, сориентировавшись, вывела свою 60-летнюю знакомую из горящего жилища. Правда, та успела надышаться дымом. Бригада скорой помощи забрала спасенную в больницу. Что привело к пожару - выясняется. В МЧС рассматривают версию неосторожного обращения с огнем.

Тлеющая сигарета едва не унесла жизни супружеской пары из Минска. Это пока предварительная версия спасателей. По данным ведомства, тревожный звонок от жильцов дома на улице Каховской поступил поздним вечером. В коридоре бойцы МЧС обнаружили 51-летнююю женщину. Ее супруг 57 лет находился в горящей комнате. Оба были без сознания. Их вынесли на свежий воздух и передали медикам. У пострадавших диагностированы ожоги, отравление дымом и алкогольная интоксикация. Сейчас супруги находятся под наблюдением врачей.

В Гродно вспыхнул автомобиль "Ауди", предварительно, из-за короткого замыкания электропроводки. Машина была припаркована на стоянке возле жилого дома на улице Врублевского. Огонь повредил снаружи переднюю часть авто и оборудование под капотом. Зацепило и рядом припаркованный "Фольксваген-Пассат". Его владельцу придется обновить покрытие.

В Лиде пламя разыгралось в гараже на улице Невского. Причина ЧП устанавливается. Помимо сгоревшего авто стихия повредила стены, крышу и вещи внутри строения.

Отчаянного рыбака спасли в Сенненском районе. Инцидент случился на озере Серокоротня недалеко от деревни Рябцево. Как рассказали в МЧС, 75-летний мужчина в ожидании улова на неокрепшем льду, толщина которого была всего 3 см, провалился. Но благодаря спасательному жилету, который был надет на нем, пенсионер остался на плаву и дождался помощи. Спасатели нашли мужчину в 20 м от берега. После того как пожилого рыбака вытащили на сушу и осмотрели, его с диагнозом "общее переохлаждение" госпитализировали.