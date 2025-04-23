3.66 BYN
3.04 BYN
3.45 BYN
Госпогранкомитет: нетрезвый литовец на авто протаранил погранзабор и нарушил белорусскую границу
Нетрезвый литовец на авто протаранил погранзабор и нарушил белорусскую границу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
Инцидент произошел ночью 4 мая в Ошмянском районе. Гражданин Литвы на автомобиле незаконно пересек границу, повредив защитное ограждение между пограничными знаками.
Мужчина задержан и доставлен в Сморгонскую пограничную группу. Проводится разбирательство.