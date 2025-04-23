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Госпогранкомитет: нетрезвый литовец на авто протаранил погранзабор и нарушил белорусскую границу

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Скриншот видео ГПК

Нетрезвый литовец на авто протаранил погранзабор и нарушил белорусскую границу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Инцидент произошел ночью 4 мая в Ошмянском районе. Гражданин Литвы на автомобиле незаконно пересек границу, повредив защитное ограждение между пограничными знаками.

Мужчина задержан и доставлен в Сморгонскую пограничную группу. Проводится разбирательство.

ГПКграница