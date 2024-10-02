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Гражданин Беларуси тяжело ранен из-за теракта в Израиле
Гражданин Беларуси был тяжело ранен в результате теракта в израильском городе Яффо. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
"С сожалением сообщаем, что в результате теракта 1 октября 2024 года в городе Яффо (Израиль) был тяжело ранен гражданин Беларуси 1997 года рождения", - проинформировали в МИД.
Посольство находится в контакте с местными компетентными властями и медицинским учреждением, в которое был госпитализирован пострадавший. "Прогнозы врачей в настоящее время позитивные", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД еще раз обратили внимание, что в связи с продолжающимся обострением обстановки сохраняет свою актуальность рекомендация ведомства по возможности воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока, в первую очередь Израиль и Ливан.
"В случае неотложной необходимости посещения ближневосточного региона гражданам Беларуси следует строго учитывать складывающуюся ситуацию, позаботиться о своей безопасности, отслеживать официальные уведомления авиационных властей относительно введения ограничений на использование воздушного пространства либо о приостановке работы аэропортов. Это касается всех стран, затронутых конфликтом либо находящихся по соседству", - подчеркнули в МИД.
Белорусские загранучреждения продолжают работу по оказанию возможного содействия согражданам, оказавшимся в сложной ситуации. В частности, ввиду резкого ухудшения обстановки в Ливане посольством Беларуси в Сирии актуализируются списки проживающих там граждан и изучаются дополнительные возможности помощи.
В МИД также напомнили контакты для экстренной связи: в посольстве Республики Беларусь в Израиле (г.Тель-Авив) - тел.: +972505214819 (круглосуточно); посольстве в Сирии (ответственно за Ливан) - тел.: +963948888653, +963956888750, эл. почта: syria@mfa.gov.by.
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