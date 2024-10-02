Гражданин Беларуси тяжело ранен из-за теракта в Израиле

Гражданин Беларуси был тяжело ранен в результате теракта в израильском городе Яффо. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"С сожалением сообщаем, что в результате теракта 1 октября 2024 года в городе Яффо (Израиль) был тяжело ранен гражданин Беларуси 1997 года рождения", - проинформировали в МИД.

Посольство находится в контакте с местными компетентными властями и медицинским учреждением, в которое был госпитализирован пострадавший. "Прогнозы врачей в настоящее время позитивные", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД еще раз обратили внимание, что в связи с продолжающимся обострением обстановки сохраняет свою актуальность рекомендация ведомства по возможности воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока, в первую очередь Израиль и Ливан.

"В случае неотложной необходимости посещения ближневосточного региона гражданам Беларуси следует строго учитывать складывающуюся ситуацию, позаботиться о своей безопасности, отслеживать официальные уведомления авиационных властей относительно введения ограничений на использование воздушного пространства либо о приостановке работы аэропортов. Это касается всех стран, затронутых конфликтом либо находящихся по соседству", - подчеркнули в МИД.

Белорусские загранучреждения продолжают работу по оказанию возможного содействия согражданам, оказавшимся в сложной ситуации. В частности, ввиду резкого ухудшения обстановки в Ливане посольством Беларуси в Сирии актуализируются списки проживающих там граждан и изучаются дополнительные возможности помощи.