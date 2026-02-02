3.75 BYN
Игроман ограбил пенсионерку
Игроман ограбил пенсионерку. 71-летняя женщина обратилась в милицию и рассказала, что вечером неизвестный вырвал из ее рук сумку. Внутри были документы, мобильный телефон и наличные. Задержать подозреваемого удалось по горячим следам. Им оказался мужчина, зависимый от азартных игр. Таким образом он решил получить деньги на очередную ставку.
Дмитрий Коновальчик, замначальника отдела уголовного розыска Ленинского РУВД Могилева:
"Установлено, что нигде не работающий мужчина накануне поссорился с близкими и, не имея средств на азартные игры, решил добыть их преступным путем, ограбив пожилую женщину. Присвоенные деньги он тратил в игорных заведениях. Однако был задержан правоохранителями. Часть похищенного изъята и возвращена законной владелице. За совершение грабежа подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы".