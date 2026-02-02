Игроман ограбил пенсионерку. 71-летняя женщина обратилась в милицию и рассказала, что вечером неизвестный вырвал из ее рук сумку. Внутри были документы, мобильный телефон и наличные. Задержать подозреваемого удалось по горячим следам. Им оказался мужчина, зависимый от азартных игр. Таким образом он решил получить деньги на очередную ставку.

"Установлено, что нигде не работающий мужчина накануне поссорился с близкими и, не имея средств на азартные игры, решил добыть их преступным путем, ограбив пожилую женщину. Присвоенные деньги он тратил в игорных заведениях. Однако был задержан правоохранителями. Часть похищенного изъята и возвращена законной владелице. За совершение грабежа подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы".