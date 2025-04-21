Из Польши в Беларусь пытались провезти культурные ценности. Таможенники поделились подробностями

По просьбе третьих лиц под видом товаров для личного пользования. Это кратко о том, как из Польши в Беларусь пытались провезти культурные ценности - всего 24 единицы - портреты, живописные картины, иконы, литография, эскизы, каминные часы, подсвечники и статуэтки.

Брестские таможенники поделились подробностями еще одного нарушения на границе. В первом случае водитель Renault взял на борт груз, требующий специального разрешения, компанию ему составила женщина, в ее вещах была найдена раритетная статуэтку "Самурай на лошади". В Таможенной лаборатории ценности оценили, все экземпляры созданы более 50 лет назад. Общая оценочная стоимость товаров составляет порядка 85 тыс. рублей.

Наталья Грабинская, главный инспектор отдела идеологической работы Брестской таможни: