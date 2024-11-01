Из-за повреждения контактной сети остановлено движение некоторых троллейбусов в Минске

В Минске из-за повреждения контактной сети остановлено движение троллейбусов по маршрутам №29 и 40. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на в Минсктрансе.

Как сообщили в ведомстве, с 17 часов 25 минут на ул.Янки Купалы, ул.Куйбышева в направлении ул.Немига из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №29 и 40.