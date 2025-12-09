3.77 BYN
Из-за прорыва трубопровода частный сектор в Минске оказался затопленным
Водный коллапс в районе переулка Червякова в Минске. Частный сектор оказался затопленным из-за прорыва трубопровода. Спасатели оперативно устраняют последствия, откачивают большую воду.
На месте работают сотрудники ГАИ, МЧС и водоканала. Комментировать происшествие с потопом они отказались.
Минск во власти стихии, но не снегопадов и не декабрьских сугробов. Вместо этого мощнейший ливень с неба и потоп. В районе переулка Червякова жителей частного сектора буквально отрезали от собственных жилых домов, куда они не могут попасть.
Причиной этому стал, по предварительному сообщению Минского водоканала, прорыв трубы под землей во время прокладки новой линии. Сейчас на месте работают активно сотрудники МЧС. Они пытаются ликвидировать потоп, хотя бы снизить его мощность и активность. После этого уже будут разбираться с имуществом и с последствиями. Для начала людям просто нужно попасть в собственные дома.
Также в помощь МЧС, ГАИ и милиция. Все работают оперативно на месте. Пострадали также и транспортные средства на парковке, которая находится неподалеку. Их затопило выше уровня колес, достаточно серьезное подтопление.
В первую очередь нужно ликвидировать источник мощного потока, а после этого уже будут работать дренажные системы. Уже подключили и дополнительные насосы, которые выкачивают воду обратно. В ближайшее время с потопом обещают разобраться.