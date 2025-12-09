Из-за прорыва трубопровода частный сектор в Минске оказался затопленным

Причиной этому стал, по предварительному сообщению Минского водоканала, прорыв трубы под землей во время прокладки новой линии. Сейчас на месте работают активно сотрудники МЧС. Они пытаются ликвидировать потоп, хотя бы снизить его мощность и активность. После этого уже будут разбираться с имуществом и с последствиями. Для начала людям просто нужно попасть в собственные дома.



Также в помощь МЧС, ГАИ и милиция. Все работают оперативно на месте. Пострадали также и транспортные средства на парковке, которая находится неподалеку. Их затопило выше уровня колес, достаточно серьезное подтопление.



В первую очередь нужно ликвидировать источник мощного потока, а после этого уже будут работать дренажные системы. Уже подключили и дополнительные насосы, которые выкачивают воду обратно. В ближайшее время с потопом обещают разобраться.