Измена стала причиной семейного конфликта с покушением на убийство

Измена стала причиной семейного конфликта с последствиями. Минчанину предъявлено обвинение после принудительного лечения.

Конфликт, произошедший еще в 2021 году, стал кульминацией длительной семейной драмы. После двадцати лет брака жена обвиняемого начала злоупотреблять алкоголем, периодически отсутствовала дома. Ситуация усугубилась, когда муж узнал, что супруга вступила в отношения с 38-летним знакомым их старшего сына. В день происшествия новый возлюбленный женщины с друзьями приехал к ней домой. Разгневанный муж запретил супруге выходить на улицу, а сам направился к сопернику, взяв с собой нож, чтобы напугать его.

Инна Матуйзо, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

"В ходе конфликта мужчина стал высказывать угрозу убийством и размахивать орудием в сторону любовника. Когда 30-летний приятель последнего попытался вмешаться, агрессор набросился и на него. Стал избивать, а затем нанес удар ножом по руке. На шум отреагировали соседи и пригрозили вызвать милицию. Тогда участники конфликта поднялись в квартиру обвиняемого. Уже в жилище потерпевший сообщил, что намерен забрать к себе его супругу и дочь. Эти слова спровоцировали новую вспышку агрессии. Хозяин квартиры схватил деревянный брус и начал наносить удары по голове и рукам соперника. Вмешаться попытался раненый товарищ, но получил удар в область жизненно важного органа - сердца. Лишь после этого обвиняемый осознал происходящее, выгнал всех из квартиры и лег спать".

После обращения потерпевших за медицинской помощью мужчину задержали. Следствием была зафиксирована вся картина преступления, изъяты орудия (нож и брус).

Первоначальная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что во время преступления обвиняемый психическим расстройством не страдал и был вменяем. Однако позже появилось психическое расстройство. Это привело к лечению в стационаре со строгим наблюдением. Лишь пройдя курс лечения, в октябре 2025 года он покинул клинику. Мужчину заключили под стражу.