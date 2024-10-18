Коллекционера нелегального арсенала в Вороновском районе выявили пограничники

На жителя Вороновского района заведено дело и передано в суд. Он хранил оружие у себя дома без лицензии и разрешений.

Как сообщают в погранкомитете, коллекционера нелегального арсенала выявили еще в конце июля. У него дома нашли одноствольное и двуствольное охотничьи ружья, составные части к ним, винтовку с нарезным стволом, мелкокалиберные и охотничьи патроны, банки с порохом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.