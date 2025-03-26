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Кража на 5 тыс. рублей - азартный порыв привел к уголовному делу
Директор одной из организаций Минска недосчитался у себя на складе нескольких десятков строительных инструментов. Ущерб оценили примерно в 5 тыс. рублей.
Сыщики предположили, что к пропаже оборудования мог приложить руку бывший работник фирмы - 35-летний ныне официально безработный мужчина, который уже имеет криминальный опыт.
В разговоре с оперативниками задержанный признался, что воровал со склада электроинструменты и сдавал в разные ломбарды.
Екатерина Добровольская, старший инспектор ГИОС Первомайского РУВД Минска:
"Установлено, что фигурант подрабатывал монтажником в данной организации и знал, как проникнуть на склад. В вечернее время злоумышленник 8 раз приезжал на объект и похищал строительные инструменты и иное имущество. Работодатель недосчитался 22 торцовых пил, 11 дренажных насосов и 1 мотокосы. Со слов фигуранта, он сдавал похищенное в ломбарды, а деньги тратил на казино, проживание в хостеле, алкоголь и продукты".
По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу.