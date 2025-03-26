Кража на 5 тыс. рублей - азартный порыв привел к уголовному делу

Директор одной из организаций Минска недосчитался у себя на складе нескольких десятков строительных инструментов. Ущерб оценили примерно в 5 тыс. рублей.

В разговоре с оперативниками задержанный признался, что воровал со склада электроинструменты и сдавал в разные ломбарды.

"Установлено, что фигурант подрабатывал монтажником в данной организации и знал, как проникнуть на склад. В вечернее время злоумышленник 8 раз приезжал на объект и похищал строительные инструменты и иное имущество. Работодатель недосчитался 22 торцовых пил, 11 дренажных насосов и 1 мотокосы. Со слов фигуранта, он сдавал похищенное в ломбарды, а деньги тратил на казино, проживание в хостеле, алкоголь и продукты".