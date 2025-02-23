Квартирного вора-рецидивиста задержали в Минске

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Квартирного вора-рецидивиста в Минске вычислили по следам обуви, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета судебных экспертиз.

Жительница многоквартирного дома обратилась в милицию в начале декабря минувшего года. Она рассказала о хищении денег и ювелирных изделий из квартиры во время ее отсутствия.

Осмотрев место происшествия, правоохранители установили, что вор, используя общий балкон, расположенный на 12-м этаже, отжал балконную раму и проник в квартиру. На подоконнике, а также на полу в помещениях обнаружены следы обуви.

Под подозрение попал мужчина 1969 года рождения, ранее неоднократно судимый за кражи. Его задержали. Для проведения дальнейших сравнительных исследований у задержанного была изъята пара обуви.

В ходе разбирательства мужчина сознался правоохранителям в хищении, а также пояснил, что "вырученных" денег - около 13 тыс. рублей, включая ювелирные изделия, ему показалось мало, и он совершил еще одну кражу из другой квартиры, расположенной этажом выше. Там "улов" оказался не таким внушительным - всего 70 рублей.

В ходе осмотра второй квартиры также были обнаружены следы обуви.

В результате проведенной судебной трасологической экспертизы эксперт Государственного комитета судебных экспертиз пришел к выводу, что следы обуви оставлены ботинками мужчины.