3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
Квартирного вора-рецидивиста задержали в Минске
Квартирного вора-рецидивиста в Минске вычислили по следам обуви, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета судебных экспертиз.
Жительница многоквартирного дома обратилась в милицию в начале декабря минувшего года. Она рассказала о хищении денег и ювелирных изделий из квартиры во время ее отсутствия.
Осмотрев место происшествия, правоохранители установили, что вор, используя общий балкон, расположенный на 12-м этаже, отжал балконную раму и проник в квартиру. На подоконнике, а также на полу в помещениях обнаружены следы обуви.
Под подозрение попал мужчина 1969 года рождения, ранее неоднократно судимый за кражи. Его задержали. Для проведения дальнейших сравнительных исследований у задержанного была изъята пара обуви.
В ходе разбирательства мужчина сознался правоохранителям в хищении, а также пояснил, что "вырученных" денег - около 13 тыс. рублей, включая ювелирные изделия, ему показалось мало, и он совершил еще одну кражу из другой квартиры, расположенной этажом выше. Там "улов" оказался не таким внушительным - всего 70 рублей.
В ходе осмотра второй квартиры также были обнаружены следы обуви.
В результате проведенной судебной трасологической экспертизы эксперт Государственного комитета судебных экспертиз пришел к выводу, что следы обуви оставлены ботинками мужчины.
Московским (города Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК.