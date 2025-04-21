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Лесной пожар ликвидирован в Вороновском районе
Лесной пожар ликвидирован в Вороновском районе. Огнем было охвачено около 60 га леса, а на месте происшествия работали 11 единиц техники МЧС и 26 спасателей, а также 25 единиц техники и 100 человек лесхоза. Для тушения привлекался Ми-8 авиаторов МЧС, а это 18 рейсов и 54 тонны воды.
В результате облета лесного массива, установлены отдельные мелкие очаги горения. Угрозы населенным пунктам нет. На месте продолжают работать спасатели и авиация МЧС.
Причиной ЧП стал банальный пал травы на одном из хуторов: из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро покрывал территорию.