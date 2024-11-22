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Лидские пограничники на границе с Литвой задержали группу нарушителей с газовыми баллонами
На границе с Литвой задержана группа нарушителей с аэростатическими шарами и газовыми баллонами. Информация опубликована в Telegram-канале "Пограничный комитет Беларуси".
В ходе реализации оперативной информации, полученной от военнослужащих Сморгонской пограничной группы, ночью 10 января лидские пограничники задержали пятерых граждан Республики Беларусь. Нарушители передвигались на трех автомобилях в районе населенного пункта Погородно Вороновского района Гродненской области.
В ходе осмотра транспортных средств были выявлены более 100 газовых баллонов, 9 аэростатических шаров, 28 GPS-трекеров, а также более 30 сим-карт литовского оператора сотовой связи.
Автомобили, а также обнаруженные предметы изъяты и доставлены в Лидский пограничный отряд. По данному инциденту проводится дальнейшее разбирательство.
Напоминаем, что с 1 апреля 2024 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов" от 25.09.2023 №297. Документом запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Республики Беларусь без надлежащего разрешения.
Кроме того, незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).
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