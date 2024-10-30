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Лифт едва не задушил собаку

Отличная реакция соседа помогла спасти собаку от неминуемой смерти. Момент спасения пса попал в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как одна из собачек выбегает из лифта и дверь закрывается. Еще немного и поводок бы задушил бедолагу, но рядом оказался молодой человек, который отцепил пса от удавки.  

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