Лифт едва не задушил собаку

Отличная реакция соседа помогла спасти собаку от неминуемой смерти. Момент спасения пса попал в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как одна из собачек выбегает из лифта и дверь закрывается. Еще немного и поводок бы задушил бедолагу, но рядом оказался молодой человек, который отцепил пса от удавки.