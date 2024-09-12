МАРТ выявил завышение цен при оказании ветуслуг - торговая надбавка составляла более 4000 %

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило нарушение законодательства о ценах и ценообразовании при оказании ветеринарных услуг, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МАРТ.

В настоящее время тарифы на ветеринарные услуги не регулируются. Согласно законодательству, стоимость платных ветеринарных услуг определяется по соглашению сторон.

Вместе с тем при оказании ветеринарной помощи животным в ветеринарной клинике помимо препаратов для лечения животных использовались лекарственные средства и изделия медицинского назначения, на которые распространяются нормы указа № 366 "О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику".

В нарушение указа цены на отдельные медицинские изделия, используемые при оказании ветеринарных услуг, были сформированы с превышением предельных максимальных надбавок. На отдельные лекарственные средства торговая надбавка составляла более 4000 %.