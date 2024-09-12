3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
МАРТ выявил завышение цен при оказании ветуслуг - торговая надбавка составляла более 4000 %
Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило нарушение законодательства о ценах и ценообразовании при оказании ветеринарных услуг, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МАРТ.
В настоящее время тарифы на ветеринарные услуги не регулируются. Согласно законодательству, стоимость платных ветеринарных услуг определяется по соглашению сторон.
Вместе с тем при оказании ветеринарной помощи животным в ветеринарной клинике помимо препаратов для лечения животных использовались лекарственные средства и изделия медицинского назначения, на которые распространяются нормы указа № 366 "О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику".
В нарушение указа цены на отдельные медицинские изделия, используемые при оказании ветеринарных услуг, были сформированы с превышением предельных максимальных надбавок. На отдельные лекарственные средства торговая надбавка составляла более 4000 %.
За нарушение законодательства виновное должностное лицо ветеринарной клиники привлечено к административной ответственности по ч.2 ст.13.2 КоАП.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов