Милиционеры спасли двадцатилетнего парня из реки Случь в Слуцке

В Слуцке молодой человек оказался в реке, милиционеры пришли ему на помощь. Что делал парень (а ему всего 20 лет) в три часа ночи в реке Случь, сказать сложно, но, к счастью, поблизости оказались сотрудники патрульно-постовой службы. Не теряя времени, один из милиционеров пошел в воду, чтобы вытащить парня, а второй в это время вызывал медиков и сообщил о ЧП на линию 102. Местный житель госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает.