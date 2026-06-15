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Милиционеры спасли двадцатилетнего парня из реки Случь в Слуцке
Автор:Редакция news.by
В Слуцке молодой человек оказался в реке, милиционеры пришли ему на помощь. Что делал парень (а ему всего 20 лет) в три часа ночи в реке Случь, сказать сложно, но, к счастью, поблизости оказались сотрудники патрульно-постовой службы. Не теряя времени, один из милиционеров пошел в воду, чтобы вытащить парня, а второй в это время вызывал медиков и сообщил о ЧП на линию 102. Местный житель госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает.
В милиции напомнили, что нарушение общественного порядка, злоупотребление алкоголем и появление в пьяном виде в общественных местах - это не только правонарушение, но и фактор угрозы для жизни и здоровья.