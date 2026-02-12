Минчанин назвал код из СМС аферистам и едва не лишился 10 тыс. рублей. В милицию обратился 36-летний мужчина, которому в мессенджере якобы от имени РУП "Белпочта" сообщили о поступлении заказного письма. И дабы его получить, он назвал код из СМС. Следующий звонок был уже в мессенджере. Человек представился правоохранителем. Он рассказал, что мошенники воспользовались личными данными жителя столицы и незаконно от его имени переводят деньги за границу.

"Чтобы избежать обыска и уголовной ответственности, заявителю порекомендовали задекларировать имеющиеся денежные средства. На связи с потерпевшим постоянно были ненастоящие сотрудники банка, которые контролировали каждый шаг и давали указания по переводу денежных средств. Мужчина взял более 10 тыс. рублей и отправился в банк, чтобы осуществить перевод денег на безопасный счет. Несмотря на постоянные звонки аферистов, в финансовом учреждении мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Милиция напоминает, что информацию о поступлении посылки можно уточнить в ближайшем почтовом отделении. Также проверить ее статус можно на официальном сайте РУП "Белпочта". Не сообщайте посторонним коды из СМС-сообщений".