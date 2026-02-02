3.75 BYN
2.83 BYN
3.37 BYN
Минчанка купила онлайн-курс по хиромантии, но свою судьбу не предсказала
В милицию обратилась 46-летняя жительница столицы. В приложении для просмотра коротких видео она обратила внимание на мужчину, который называл себя хиромантом и обещал предсказать судьбу по линиям на ладони. В одном из роликов он предложил подписчикам приобрести его авторский онлайн-курс гадания по руке.
Татьяна Обозная, старший инспектор по особым поручениям ОИОС ГУВД Минска:
"Минчанка не проверила отзывы в интернете и записалась на трехмесячное обучение, после чего оплатила первый из четырех взносов - 285 рублей. Однако в назначенный день преподаватель не вышел на связь. Переписка была удалена, доступ к его профилю заблокирован. Возбуждено уголовное дело за мошенничество".
Милиция напоминает, покупая обучение или вещи через интернет, проверьте репутацию продавца через поисковую строку любого браузера. Но даже если отзывов нет или они только положительны, не соглашайтесь перечислять полную предоплату до получения товара или услуги.