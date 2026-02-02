Минчанка купила онлайн-курс по хиромантии, но свою судьбу не предсказала

В милицию обратилась 46-летняя жительница столицы. В приложении для просмотра коротких видео она обратила внимание на мужчину, который называл себя хиромантом и обещал предсказать судьбу по линиям на ладони. В одном из роликов он предложил подписчикам приобрести его авторский онлайн-курс гадания по руке.

"Минчанка не проверила отзывы в интернете и записалась на трехмесячное обучение, после чего оплатила первый из четырех взносов - 285 рублей. Однако в назначенный день преподаватель не вышел на связь. Переписка была удалена, доступ к его профилю заблокирован. Возбуждено уголовное дело за мошенничество".