Могилевские таможенники изъяли у предпринимателя 17 т охлажденного лосося неизвестного происхождения

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Сомнительный груз спрятали за коробками с надписью "морковь". В Могилевском регионе остановили грузовик, в котором везли 17 тонн лосося неизвестного происхождения стоимостью 400 тысяч рублей. За рулем находился индивидуальный предприниматель.
Как сообщили в Таможенном комитете, сомнительный товар он вез из Могилева в Мстиславль. Но когда его попросили предоставить сопроводительные документы, а также сертификат, который бы подтверждал безопасность продукции, мужчина стал "нем как рыба". При этом к возможным проверкам он готовился, потому и припрятал рыбу за коробками. Отправитель признался, что планировал перепродать лосось через интернет.
В отношении его и перевозчика начаты административные процессы. В случае, если владелец рыбы не предоставит необходимые документы, тонны изъятого лосося придется уничтожить.