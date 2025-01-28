Могилевские таможенники изъяли у предпринимателя 17 т охлажденного лосося неизвестного происхождения

Как сообщили в Таможенном комитете, сомнительный товар он вез из Могилева в Мстиславль. Но когда его попросили предоставить сопроводительные документы, а также сертификат, который бы подтверждал безопасность продукции, мужчина стал "нем как рыба". При этом к возможным проверкам он готовился, потому и припрятал рыбу за коробками. Отправитель признался, что планировал перепродать лосось через интернет.