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Молчание, которое убивает. В Беларуси проходит масштабная акция "Дом без насилия"
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angry-man-envato2025-03-11T06:54:57.000000Z00
Бьет не значит любит - в Беларуси стартовала кампания МВД "Дом без насилия".
Совместно работать в рамках масштабного мероприятия будут несколько ведомств: милиция, прокуратура, медики, учреждения образования, а также соцслужбы. Делается это для того, чтобы предотвратить факты домашнего насилия.
О домашнем насилии сами жертвы редко говорят вслух. Многие столкнувшиеся с этой проблемой боятся вызвать еще больший гнев агрессора. Но правоохранители держат ситуацию на контроле и призывают не молчать.
Если вам стало известно о факте домашнего насилия в соседней квартире или доме, нужно обратиться в милицию.