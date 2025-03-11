Молчание, которое убивает. В Беларуси проходит масштабная акция "Дом без насилия"

Бьет не значит любит - в Беларуси стартовала кампания МВД "Дом без насилия".

Совместно работать в рамках масштабного мероприятия будут несколько ведомств: милиция, прокуратура, медики, учреждения образования, а также соцслужбы. Делается это для того, чтобы предотвратить факты домашнего насилия.

О домашнем насилии сами жертвы редко говорят вслух. Многие столкнувшиеся с этой проблемой боятся вызвать еще больший гнев агрессора. Но правоохранители держат ситуацию на контроле и призывают не молчать.