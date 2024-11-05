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Мужчина и женщина замерзли насмерть в лесу в Осиповичском районе
В лесу Осиповичского района замерзли мужчина и женщина. Об этом сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) по Могилевской области Ирина Рачковская, передает БЕЛТА.
В конце октября в лесу вблизи деревни Клепчаный Мост на дороге водитель трактора обнаружил тела мужчины и женщины и сообщил об этом в милицию. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть обоих.
Осиповичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по данному факту.
Установлено, что умершими являются 70-летний житель деревни и его 58-летняя сожительница. За день до этого они отправились в соседнюю деревню в магазин за продуктами, однако домой не вернулись. Их тела обнаружили утром следующего дня.
"Для установления точной причины смерти Бобруйским межрайонным отделом ГКСЭ проведены судебные медицинские экспертизы. По результатам исследования установлено, что мужчина и женщина скончались от общего переохлаждения организма в результате стойкого длительного воздействия низкой температуры окружающей среды. При проведении судебной медицинской химической экспертизы в крови женщины обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,3 промилле, у мужчины - в концентрации 2,7 промилле", - отметила Ирина Рачковская.
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