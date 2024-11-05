Мужчина и женщина замерзли насмерть в лесу в Осиповичском районе

В лесу Осиповичского района замерзли мужчина и женщина. Об этом сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) по Могилевской области Ирина Рачковская, передает БЕЛТА.

В конце октября в лесу вблизи деревни Клепчаный Мост на дороге водитель трактора обнаружил тела мужчины и женщины и сообщил об этом в милицию. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть обоих.

Осиповичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по данному факту.



Установлено, что умершими являются 70-летний житель деревни и его 58-летняя сожительница. За день до этого они отправились в соседнюю деревню в магазин за продуктами, однако домой не вернулись. Их тела обнаружили утром следующего дня.