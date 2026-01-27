3.75 BYN
Мужчина решил убить своего кредитора вместо возврата долга - расплата пришла через 24 года
Долг платежом красен. Об этой мудрости забыл мужчина, решивший убить своего кредитора вместо возврата долга. Но по счетам все равно пришлось платить спустя 24 года. Причем в руки полиции попал сам фигурант и его брат, соучастник преступления. О деле без срока давности рассказали в МВД России.
16 июня 2001 года в Сергиевом Посаде Московской области неизвестный стрелял в начальника службы безопасности местного отделения банка. Произошло это у дома жертвы. Тогда мужчина выжил. Стрелявший скрылся. По горячим следам установить причастных к покушению не удалось. И уже в 2026-м сыщики вышли на след подозреваемых. Родных братьев из Тульской области задержали дома. Оказывается, тогда больше 20 лет назад один из родственников так не хотел отдавать 2 тыс. долларов, что решился устранить кредитора, киллером выступил брат. Все продумали, сделали, но план сработал наполовину. Фигурантам предъявлены обвинения, оба находятся под стражей.