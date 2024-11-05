Ивацевичский р-н

Смертельная авария в Ивацевичском районе - минчанин за рулем Volkswagen не справился с управлением и слетел с трассы. Трагедия произошла утром 27 ноября на автодороге М1. Предварительно, автовладелец из-за усталости не удержал руль, съехал в кювет и перевернулся. На месте происшествия скончалась 66-летняя пассажир. Вторая женщина госпитализирована. О судьбе водителя не сообщается.

Минский р-н

Пьяный водитель сбил пешехода в Минском районе. Инцидент произошел еще в минувшие выходные, сообщают в ГАИ. По информации дорожных стражей,

50-летний минчанин на автомобиле ГАЗ ехал по трассе Р-23 Минск-Микашевичи в направлении Слуцка. В тот день случай был не на стороне 62-летней жительницы Минского района, которая переходила дорогу и оказалась на пути нетрезвого автомобилиста. Женщина в больнице.

Гомель

В Гомеле под колеса троллейбуса угодил пешеход. Сообщается, что накануне 36-летняя женщина - водитель общественного транспорта сбила 48-летнего мужчину. Предварительно тот был пьян и перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Пешеход с травмами госпитализирован.

Брест

Пешеход попал под колеса в Бресте. Сообщается, что водитель Hyundai сбил женщину на переходе (та шла на зеленый сигнал светофора). Инспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП. Пострадавшая в больнице.

Гомельский р-н

Водитель Hyundai отвлеклась от дороги и влетела в попутное авто. Авария произошла накануне на трассе М-5 Минск-Гомель. Предварительно установлено, что женщина на легковушке буквально догнала попутный погрузчик "Амкодор", вероятно, по невнимательности. Водитель, а также ее 3-летний ребенок угодили в больницу.

Дрибинский р-н