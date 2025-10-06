Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На пожаре в Орше работники МЧС спасли хозяина квартиры

На пожаре в Орше работники МЧС спасли хозяина квартиры. На линию 101 поступил сигнал о задымлении в одной из квартир в доме по улице Ленина. Когда на месте были огнеборцы, из окон жилища уже вырывались клубы дыма.

Апартаменты расположены на 5-м этаже. В горящей комнате на кровати работники МЧС обнаружили мужчину, вынесли его на свежий воздух и передали медицинским работникам.

Эвакуация жильцов не проводилась. Что послужило причиной возгорания, специалисты выясняют.

