3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
На пожаре в Орше работники МЧС спасли хозяина квартиры
Автор:Редакция news.by
На пожаре в Орше работники МЧС спасли хозяина квартиры. На линию 101 поступил сигнал о задымлении в одной из квартир в доме по улице Ленина. Когда на месте были огнеборцы, из окон жилища уже вырывались клубы дыма.
Апартаменты расположены на 5-м этаже. В горящей комнате на кровати работники МЧС обнаружили мужчину, вынесли его на свежий воздух и передали медицинским работникам.
Эвакуация жильцов не проводилась. Что послужило причиной возгорания, специалисты выясняют.