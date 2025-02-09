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На танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент, экипаж эвакуирован
Инцидент на танкере произошел в порту Усть-Луга во время запуска двигателя, угрозы разлива нефтепродуктов и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.
"Утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере "Коала" произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует", - написал он.
Губернатор сообщил, что экипаж эвакуирован, пострадавших нет.
Фото ТАСС