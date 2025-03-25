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На ул. Куйбышева в Минске произошло столкновение автобуса с троллейбусом
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В Минске на улице Куйбышева произошло столкновение автобуса и троллейбуса. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня 40-летний водитель автобуса МАЗ около 14:50 вблизи дома № 36 по ул. Куйбышева при перестроении не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с двигавшимся в соседней полосе троллейбусом.
В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.