На ул. Куйбышева в Минске произошло столкновение автобуса с троллейбусом

В Минске на улице Куйбышева произошло столкновение автобуса и троллейбуса. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня 40-летний водитель автобуса МАЗ около 14:50 вблизи дома № 36 по ул. Куйбышева при перестроении не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с двигавшимся в соседней полосе троллейбусом.