Находился в международном розыске по линии Интерпола. Из Беларуси в Австрию экстрадирован преступник

Белорусские правоохранители экстрадировали члена ОПГ в Австрию.

В нашей стране 38-летний гражданин одной из стран Кавказского региона был задержан при пересечении границы. Мужчина находился в международном розыске по линии Интерпола. Он обвиняется в совершении серии краж с проникновением в жилища в составе организованной преступной группы на территории Австрии.

Леонид Рахленко, замначальника Национального центрального бюро интерпола в Беларуси:

"По результатам рассмотрения поступившей от австрийских правоохранителей просьбы о выдаче Генеральной прокуратурой Республики Беларусь принято решение о его экстрадиции для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности. Процедура передачи состоялась в пункте пограничного пропуска "Брест".