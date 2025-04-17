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Находился в международном розыске по линии Интерпола. Из Беларуси в Австрию экстрадирован преступник
Белорусские правоохранители экстрадировали члена ОПГ в Австрию.
В нашей стране 38-летний гражданин одной из стран Кавказского региона был задержан при пересечении границы. Мужчина находился в международном розыске по линии Интерпола. Он обвиняется в совершении серии краж с проникновением в жилища в составе организованной преступной группы на территории Австрии.
Леонид Рахленко, замначальника Национального центрального бюро интерпола в Беларуси:
"По результатам рассмотрения поступившей от австрийских правоохранителей просьбы о выдаче Генеральной прокуратурой Республики Беларусь принято решение о его экстрадиции для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности. Процедура передачи состоялась в пункте пограничного пропуска "Брест".
Как отмечают в МВД, это еще один показательный пример, что несмотря на санкционную политику ряда стран в отношении Беларуси, конструктивное взаимодействие между правоохранительными ведомствами продолжается. Так, за последний год сотрудниками МВД были задержаны и переданы иностранным коллегам 11 преступников.