В Индии разбился пассажирский самолет

В Индии пассажирский самолет, следовавший из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету The Times of India.

По ее информации, самолет был заправлен большим количеством топлива для дальнего перелета, что усилило интенсивность взрыва и пожара, последовавших за крушением.

По данным телеканала NDTV, на борту находилось не менее 242 пассажиров. Инцидент произошел между 13:00 и 14:00 по местному времени недалеко от района Меганинагар. На снимках с места происшествия виден густой столб серого дыма, поднимающийся от земли. На место направлены многочисленные бригады скорой помощи. Полиция перекрыла движение в этом районе.