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Незаконно ввезенные в Беларусь картины стоимостью более 7 тыс. долларов вернулись к получателю
Три дорогостоящие картины, которые незаконно попали в Беларусь из Швейцарии, вернулись к получателю после того, как были уплачены таможенные платежи.
Произведения искусства привезли в страну через белорусско-латвийскую границу в грузовике, рассказали в Государственном таможенном комитете. Автомобиль был досмотрен в одном из минских пунктов таможенного оформления. Картины, затерявшиеся среди прочих товаров, никак не значились в документах. И не зря привлекли к себе внимание - согласно выводам эксперта, все три полотна признаны культурными ценностями.
Елена Черепович, главный инспектор Минской региональной таможни:
"Согласно заключению экспертизы, на одной из них представлено изображение Богородицы. Произведение искусства принадлежит кисти итальянского художника Онорио Маринари и датируется второй половиной XVII - началом XVIII века. Средняя стоимость картины на мировом рынке составляет более 5 тыс. долларов США. Общая стоимость произведений искусства составила более 7 тыс. долларов США. По факту предоставления недостоверных сведений о товарах в отношении перевозчика Минской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь, проводится проверка".