Незаконно ввезенные в Беларусь картины стоимостью более 7 тыс. долларов вернулись к получателю

Три дорогостоящие картины, которые незаконно попали в Беларусь из Швейцарии, вернулись к получателю после того, как были уплачены таможенные платежи.

Произведения искусства привезли в страну через белорусско-латвийскую границу в грузовике, рассказали в Государственном таможенном комитете. Автомобиль был досмотрен в одном из минских пунктов таможенного оформления. Картины, затерявшиеся среди прочих товаров, никак не значились в документах. И не зря привлекли к себе внимание - согласно выводам эксперта, все три полотна признаны культурными ценностями.

Елена Черепович, главный инспектор Минской региональной таможни: