Минск

Кто главный на дороге - не разобрались водители двух иномарок в Минске. Как сообщают в ГАИ, утром 11 декабря водитель каршеринга не пропустил таксиста. После удара машина извозчика выехала за пределы дороги. В аварии никто не пострадал.

Невнимательность и дистанция стали причинами ДТП на столичном проспекте Независимости. Там накануне водитель Nissan догнал попутную Mazda. Как отмечают в ГАИ, виновник выбрал небезопасную дистанцию и допустил столкновение. Обошлось без травм.

На улице Танковой в Минске пострадал пешеход. Что примечательно, мужчина толкал автомобиль Volkswagen, когда угодил под колеса Nissan. Оба участника доставлены в больницу с различными травмами. Почему один мужчина оказался на дороге, а второй его не заметил и сбил, выясняют в ГАИ.

Гродно

В Гродно под колесами авто пострадал ребенок. Инцидент произошел накануне вечером. Сообщается, что женщина-водитель на Toyota сбила 9-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Школьник получил повреждения различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Смолевичский р-н

Пешеход пострадал в Смолевичском районе. В поселке Октябрьский водитель Volvo наехал на 68-летнего мужчину. Пенсионер шел по дороге по правой полосе и не был обозначен фликером. После столкновения пешехода госпитализировали.

Гомель

Опасный маневр водителя маршрутки не остался без внимания сотрудников ГАИ.