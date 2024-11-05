ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЧПЗона X

Парень выходил из трамвая и попал под колеса авто, пассажирка такси пострадала в аварии - обзор ДТП

Парень выходил из трамвая и попал под колеса авто, пассажирка такси пострадала в аварии - обзор ДТП

Минск

Конфликт левого поворота. 4 декабря на улице Корженевского произошла авария. Мужчина за рулем Skoda не уступил дорогу автомобилю Daihatsu, двигавшемуся во встречном направлении. Ее водителя, женщину 47 лет, в больницу для обследования увезла машина скорой помощи.

Проехал на красный, спровоцировал аварию. 4 декабря около полудня 42-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь по улице Николы Теслы, на пересечении с проспектом Мира проигнорировал запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с авто Geely, начавшим движение на зеленый свет.

Дорожная милиция Минска разбирается в причинах и обстоятельствах аварии, произошедшей на улице Якуба Коласа. Там 3 декабря под колеса автомобиля Volkswagen попал 22-летний парень, который выходил из трамвая.

Слуцк

В Слуцке грузовик сбил женщину. По данным ГАИ, для пешеходов горел зеленый сигнал светофора, а ЗИЛ поворачивал направо и не уступил дорогу местной жительнице. С травмами она госпитализирована

Брест

Следствие поделилось подробностями ДТП в Бресте. Водителю, который в сентябре сбил 10-летнюю девочку, предъявлено обвинение по статье "нарушение ПДД с последствиями". Первоначально 40-летний мужчина выдвинул версию о своей невиновности, утверждая, что ребенок перебегал дорогу вне перехода, но записи с камер видеонаблюдения утверждали обратное. На кадрах отчетливо видно, что перед автомобилем Volkswagen , которым управлял обвиняемый, две легковые машины остановились, чтобы пропустить школьницу, в то время как фигурант скорость не снизил, пешехода не заметил. В итоге произошла авария.

ДТПЗона Х

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все