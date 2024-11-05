Парень выходил из трамвая и попал под колеса авто, пассажирка такси пострадала в аварии - обзор ДТП

Минск

Конфликт левого поворота. 4 декабря на улице Корженевского произошла авария. Мужчина за рулем Skoda не уступил дорогу автомобилю Daihatsu, двигавшемуся во встречном направлении. Ее водителя, женщину 47 лет, в больницу для обследования увезла машина скорой помощи.

Проехал на красный, спровоцировал аварию. 4 декабря около полудня 42-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь по улице Николы Теслы, на пересечении с проспектом Мира проигнорировал запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с авто Geely, начавшим движение на зеленый свет.

Дорожная милиция Минска разбирается в причинах и обстоятельствах аварии, произошедшей на улице Якуба Коласа. Там 3 декабря под колеса автомобиля Volkswagen попал 22-летний парень, который выходил из трамвая.

Слуцк

В Слуцке грузовик сбил женщину. По данным ГАИ, для пешеходов горел зеленый сигнал светофора, а ЗИЛ поворачивал направо и не уступил дорогу местной жительнице. С травмами она госпитализирована

Брест