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Парень выходил из трамвая и попал под колеса авто, пассажирка такси пострадала в аварии - обзор ДТП
Минск
Конфликт левого поворота. 4 декабря на улице Корженевского произошла авария. Мужчина за рулем Skoda не уступил дорогу автомобилю Daihatsu, двигавшемуся во встречном направлении. Ее водителя, женщину 47 лет, в больницу для обследования увезла машина скорой помощи.
Проехал на красный, спровоцировал аварию. 4 декабря около полудня 42-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь по улице Николы Теслы, на пересечении с проспектом Мира проигнорировал запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с авто Geely, начавшим движение на зеленый свет.
Дорожная милиция Минска разбирается в причинах и обстоятельствах аварии, произошедшей на улице Якуба Коласа. Там 3 декабря под колеса автомобиля Volkswagen попал 22-летний парень, который выходил из трамвая.
Слуцк
В Слуцке грузовик сбил женщину. По данным ГАИ, для пешеходов горел зеленый сигнал светофора, а ЗИЛ поворачивал направо и не уступил дорогу местной жительнице. С травмами она госпитализирована
Брест
Следствие поделилось подробностями ДТП в Бресте. Водителю, который в сентябре сбил 10-летнюю девочку, предъявлено обвинение по статье "нарушение ПДД с последствиями". Первоначально 40-летний мужчина выдвинул версию о своей невиновности, утверждая, что ребенок перебегал дорогу вне перехода, но записи с камер видеонаблюдения утверждали обратное. На кадрах отчетливо видно, что перед автомобилем Volkswagen , которым управлял обвиняемый, две легковые машины остановились, чтобы пропустить школьницу, в то время как фигурант скорость не снизил, пешехода не заметил. В итоге произошла авария.
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