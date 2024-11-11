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Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Норвегии
Вылетевший из Осло в Амстердам Boeing 737 совершил аварийную посадку в аэропорту норвежского города Саннефьорд, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.
Вылетевший из Осло в Амстердам самолет Boeing 737 нидерландской авиакомпании KLM было решено направить в аэропорт норвежского города Саннефьорд после того, как в салоне воздушного судна раздался громкий шум. Самолет удалось посадить, но при этом он на малой скорости съехал со взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, пишет БЕЛТА.
Портал NL Times приводит слова нидерландской пассажирки рейса, которая сообщила, ссылаясь на информацию от пилотов, о разрыве шины и повреждении гидравлической системы самолета.
"Во время взлета рейса KL1204 из Осло в Амстердам 28 декабря раздался громкий шум. Было решено направиться в аэропорт Саннефьорда. После приземления Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на траву на малой скорости. Все 176 пассажиров и шесть членов экипажа невредимы, им оказывают помощь", - сообщает компания на своем сайте.
В воскресенье авиаперевозчик сообщил, что пассажиров перевезли в Осло на автобусе и по мере необходимости разместили их в гостинице. Как отмечается, в этот же день KLM намерена направить в Осло самолет, чтобы забрать пассажиров. Им окажут содействие в аэропорту Гардермуэн норвежской столицы и в Амстердаме, говорится в заявлении.
Компания добавила, что ее техническая команда намерена провести в Саннефьорде расследование обстоятельств случившегося вместе с местными властями и администрацией аэропорта, а также забрать самолет как можно скорее.
Как сообщалось ранее, авиакатастрофа произошла сегодня в аэропорту Муан в Республике Корея, число жертв составило 176 человек, двое из находившихся на борту выжили. Причиной ее могло стать столкновение с птицами. В этот же день пассажирский самолет авиакомпании Pal Airlines, выполнявший внутриканадский рейс из Сент-Джонса в Галифакс, загорелся на взлетно-посадочной полосе после совершения жесткой посадки в аэропорту Галифакс-Стэнфилд.
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