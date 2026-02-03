3.73 BYN
Пенсионерка по телефону "оформила" электронную медкарту и стала "агентом спецслужб"
Пенсионерка по телефону "оформила" электронную медкарту и стала "агентом спецслужб". Женщине на городской телефон позвонила якобы сотрудница поликлиники. Неизвестная сообщила, что учреждение переходит на электронную форму выдачи медкарт и для оформления требуются ее данные. Далее пенсионерке по видеосвязи позвонил якобы правоохранитель, который сообщил, что она стала жертвой мошенников, и убедил оказать содействие в "секретной операции". Для этого он потребовал поехать в другой город на такси и забрать из чужого почтового ящика сверток (видео).
"Сказали подойти к дому 7, зайти, открыть почтовый ящик и взять документы. Я так с сделала", - рассказала пожилая женщина.
Елизавета Ревуцкая, вриод старшего инспектора ГИОС Октябрьского РУВД г. Минска:
"Выполнив все указания куратора, женщина вернулась в Минск и встретилась с курьером. Незнакомцу она передала чужую посылку и свои 4 тысячи долларов США, думая, что декларирует их. Спустя время минчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию".
Напоминаем, правоохранители, работники государственных учреждений не звонят и не пишут гражданам по служебным вопросам в мессенджерах. Если неизвестные требуют совершить какие-либо манипуляции с финансами или персональными данными, немедленно прекратите разговор и сообщите об этом в милицию.