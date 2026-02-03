Пенсионерка по телефону "оформила" электронную медкарту и стала "агентом спецслужб". Женщине на городской телефон позвонила якобы сотрудница поликлиники. Неизвестная сообщила, что учреждение переходит на электронную форму выдачи медкарт и для оформления требуются ее данные. Далее пенсионерке по видеосвязи позвонил якобы правоохранитель, который сообщил, что она стала жертвой мошенников, и убедил оказать содействие в "секретной операции". Для этого он потребовал поехать в другой город на такси и забрать из чужого почтового ящика сверток (видео).