Пенсионерка приложила карту к мобильному телефону и потеряла 8 тыс. рублей

На домашний телефон женщине позвонили якобы представители Белтелекома и под предлогом продления договора на оказание услуг узнали ее паспортные данные и номер мобильного телефона. Затем через мессенджер минчанке поступил звонок якобы от правоохранителя, который поинтересовался источниками дохода женщины и законностью проводимых ею финансовых операций. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела и избежать обыска в квартире, от минчанки потребовали выполнение всех поступающих указаний.