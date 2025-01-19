Под Минском перевернулась маршрутка, пострадали семь пассажиров

Под Минском перевернулась маршрутка, пострадали 7 пассажиров, в том числе ребенок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

ДТП произошло 19 января около 10:00 в Минском районе на 3-м км автодороги Н24956 "Подъезд к г. п. Мачулищи от автомобильной дороги Р23 Минск - Микашевичи".



По предварительной информации, 34-летний водитель маршрутного такси Mercedes не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. Семь пассажиров, в том числе 11-летний ребенок, доставлены в больницу.