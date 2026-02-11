Шоу на 30 млн российских рублей, все трюки выполнены шоферами-каскадерами - подмосковные полицейские разоблачили банду мошенников, специализировавшихся на подставных авариях. В состав группировки входили минимум 8 местных жителей.

Как сообщили в МВД, еще в 2023 году подельники разработали схему махинаций для получения незаконных выплат по договорам страхования КАСКО. Аферисты из-за рубежа пригоняли машины, регистрировали их на номинальных собственников и приобретали страховые полисы. Затем на роль водителей нанимали каскадеров, которые по ночам подальше от людских глаз намеренно совершали наезды на препятствия - столбы, деревья, ограждения.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: